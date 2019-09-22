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رياضة

مرتضى منصور : رمضان صبحي زملكاوي ..فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:45 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
ريهام بكير
كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عن حديثه مع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق ، عقب خسارة كأس السوبر أمام الأهلي ، وقال إن المدرب مقتنع بأخطاء المباراة وأن هناك شيء خطأ في اللقاء ، وأن الأهلي لم يفز والزمالك هو الذي خسر ولكل جواد كبوة .

وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج الزمالك اليوم ، بأن لاعبي الأهلي قاموا بتضيع الوقت بكل الطرق خوفا من استقبال هدف التعادل.

وتحدث أيضا عن غضبه من قيام بعض الجماهير من الطرفين بتوجيه سباب لبعضهم، قائلا لا يجب أن تستمر الجماهير بهذه الطريقة نحن نريد استمرار ونجاح تجربة عودة الجماهير للمدرجات.

واختتم تصريحاته قائلا ، على الجميع ان يسمع كلامي ويصدقني فرمضان صبحي لاعب الأهلي زملكاوي.

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