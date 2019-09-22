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أخبار العالم

روحاني يحذر أمريكا من إرسال مزيد من القوات إلى الخليج

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:08 ص
حسن روحاني
حسن روحاني
رحيم يسري
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده يجب أن تقود عملية ضمان الأمن الإقليمي في الخليج العربي الاستراتيجي.

وأضاف روحاني، في في بداية عرض عسكري في طهران الأحد، أن إيران تمد "يد الصداقة والأخوة" للتعاون مع دول المنطقة، مضيفا أن وجود قوات أجنبية في الخليج قد يسبب مشاكل "لأمن الطاقة في العالم".

وأكد روحاني أنه سيقدم خطة سلام إقليمية خلال زيارته إلى الأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وتعتزم الولايات المتحدة إرسال المزيد من القوات إلى الخليج، وتقود تحالفا بحريا يضم المملكة المتحدة والسعودية ودول الخليج العربية الأخرى لتأمين الممرات المائية في المنطقة، وطرق تجارة النفط الحيوية.

كما تتهم الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء سلسلة هجمات على البنية التحتية للطاقة في المنطقة، بعد انهيار الاتفاق النووي، آخرها هجوم أرامكو بالمملكة العربية السعودية.

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