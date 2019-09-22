افتتاح أول جامعة تكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرضت الإعلامية لميس سلامة، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأحد.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
صدى البلد
أغانى وهتافات ترحيب..المصريون يحتشدون أمام مقر الرئيس السيسى بنيويورك
الأهرام
هيئة الاستعلامات تدعو المراسلين إلى الالتزام فى تناولهم الشئون المصرية بالقواعد المهنية
الشروق
3 شركات وطنية ستنقل مركب خوفو الأول من الاهرامات إلى المتحف الكبير
اليوم السابع
101.52 مليون حجم الاشتراكات بخدمات المحمول والأرضى
الوطن
اليوم..افتتاح أول جامعة تكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
صدى البلد
أغانى وهتافات ترحيب..المصريون يحتشدون أمام مقر الرئيس السيسى بنيويورك
الأهرام
هيئة الاستعلامات تدعو المراسلين إلى الالتزام فى تناولهم الشئون المصرية بالقواعد المهنية
الشروق
3 شركات وطنية ستنقل مركب خوفو الأول من الاهرامات إلى المتحف الكبير
اليوم السابع
101.52 مليون حجم الاشتراكات بخدمات المحمول والأرضى
الوطن
اليوم..افتتاح أول جامعة تكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية