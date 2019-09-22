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أخبار البلد

رانيا المشاط تتوجه إلى نيويورك للمشاركة في منتدى الاقتصاد العالمي

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:43 ص
الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
نورهان خفاجي
غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، متوجهة إلي نيويورك، للمشاركة قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة والتي تعقد في اطار الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال يومي 23 إلى 24 سبتمبر الجارى.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم إنهاء إجراءات سفر وزيرة السياحة رانيا المشاط، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، وغادرت على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى نيويورك.

وتنعقد قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة، فى إطار انعقاد فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفى إطار الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها مؤخرًا بين الأمم المتحدة ومنتدى الاقتصاد العالمي، وتضم القمة سلسلة من الحوارات رفيعة المستوى، وتحظى بمشاركة نخبة من قادة المنظمات الدولية والحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لتفعيل التعاون الدولى وزيادة الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن تشارك وزيرة السياحة، فى قمة كونكورديا السنوية لعام 2019 تلبية للدعوة الرسمية التى تلقتها من رئيس القيادات السياسية النسائية، وتعد هذه القمة أكبر منتدى غير حزبي وشامل يعقد مع الجمعية العامة رقم 74 للأمم المتحدة (UNGA) فى ولاية نيويورك خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري كما تشارك فى جلسة نقاشية عامة بمشاركة رئيس ومؤسس القيادات السياسية النسائية وكذلك عدد من الشخصيات البارزة فى مجال دعم القيادة النسائية.

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