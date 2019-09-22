ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

خبير مصرفي يتوقع تخفيض المركزي لأسعار الفائدة ١.٥% لتحفيز وتنشيط السوق

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:07 ص
البنك المركزى
البنك المركزى
آية الجارحى
تجتمع لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، الخميس المقبل، لبحث أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض وسط توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة استكمالًا لدورة التسيير النقدي التي بدأها البنك المركزي المصري منذ الشهر الماضي.

وفي هذا السياق توقع الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، أن يتجه البنك المصري ممثلًا في لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها القادم إلي تخفيض أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض بنحو ١% إلي ١.٥% خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي باتخاذ قرار للمرة الثانية علي التوالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في خطوة كانت متوقعة بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات.

وأرجع أبو الفتوح، اتجاه المركزي المصري تخفيض الفائدة الي انخفاض التضخم الذي يعد السبب الرئيسي في دفع لجنة السياسة النقدية لإتخاذ قرار خفض الفائدة، حيث سيعمل الخفض علي تنشيط الاقتصاد بشكل عام ويساعد علي الخروج من حالة الركود المسيطرة علي الأسواق، كما يساهم تخفيض الفائدة علي تخفيض أعباء الدين علي الدولة من الاقتراض الحكومي.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن أن معدل التضخم السنوي خلال أغسطس الماضي سجل ٦.٧% لإجمالي الجمهورية مقابل ٧.٨% في يوليو الماضي، ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلي ٧.٥% في أغسطس مقابل ٨.٧% خلال يوليو مسجلًا أقل مستوي منذ ٢٠١٣ والذي سجل ٦.٣%.

وأعلن البنك المركزي تراجع معدل التضخم الأساسي إلي ٤.٩% علي أساس سنوي في أغسطس مقابل ٥.٩% في يوليو الماضي، وخفض المركزي الفائدة ١.٥% علي الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم ٢٢ أغسطس الماضي لتصل إلي ١٤.٢٥% للإيداع و ١٥.٢٥% للإقراض.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كريم عادل: تحسن المؤشرات الاقتصادية ينذر بإمكانية تخفيض سعر الفائدة

توقعات بتخفيض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بمصر.. خبراء لـ صدى البلد: الاقتصاد الوطني استوعب التضخم.. تحسن كبير بالمؤشرات الاقتصادية.. ويؤكدون: القرار يسهم في تنشيط مناخ الاستثمار وخلق فرص عمل

بعد خفض الفائدة.. احسب العائد على أموالك داخل البنوك بهذه الطريقة

التضخم السبب.. اقتصادي: المركزي سيخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تراجع التضخم.. خبير يتوقع تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة 1.5%

لجنة السياسات النقدية تبحث تخفيض سعر الفائدة الخميس 26 سبتمبر ..تراجع التضخم يدفع البنك المركزي لاتخاذ القرار.. خبراء: سينعكس ايجابيا على الاقتصاد المصري وتنشيط الاستثمارات المحلية وزيادة النمو

ترشيحاتنا

تشيلسي يستضيف ليفربول في قمة نارية بـ الدوري الإنجليزي

بفستان قصير.. مي عمر بصحبة زوجها والإعلامية بوسي شلبي

بث مباشر.. مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي.. شاهد

أول تكليف من اتحاد الكرة لـ حسام البدرى بعد تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر

مريض نفسي.. أول رد من صاحب فيديو تعذيب الطفل الرضيع.. فيديو

مسئول كبير: السعودية ستعلن الحرب على إيران في هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدل الفساتين.. النجمات يتألقن بالجمبسوت في الجونة.. من الأجمل.. صور

منفوش وأنيق .. شاهد فستان زوجة أحمد داوود في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

بين فبركة الفيديوهات والاعتذار.. كيف فشلت جماعة الإخوان الإرهابية فى تضليل المصريين وتحريك المظاهرات