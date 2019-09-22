بريطانيا: ندرس المعلومات حول هجوم أرامكو قبل تحميل أحد المسؤولية

قال دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، إن بلاده تدرس بعناية معلومات بشأن هجمات السعودية قبل تحميل أحد المسؤولية.



يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات في المنطقة عقب الهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو النفطية يوم السبت الماضي.



واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية إيران بتنفيذ الهجوم، فيما تعهدت المملكة العربية السعودية باتخاذ الإجراء المناسب عقب انتهاء التحقيقات.