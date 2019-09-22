نانسي عجرم في رسالة مؤثرة عبر تويتر: قلبي راح يوقف

بكلمات مؤثرة، تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن المشاعر التي انتباتها بعد مشاهدتها للفيديو المتداول للطفلة الرضيعة التي يقوم والدها بضربها، والذي حمل اسم "معذب الطفلة" من خلال حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".



وغردت نانسي عجرم: "قلبي رح يوقف على هالطفلة!!!! ما عم بعرف عبّر ولا عم بعرف شو أحكي!!!! أب بلا قلب بلا رحمة بلا إحساس عديم المشاعر والإنسانية.. بأسرع وقت لازم الجهات المختصة تتحرك، هيك وحشية ما بتستحقها هالطفلة البريئة".



وقام ذلك الشخص الذي يدعى يوسف القططي، فلسطيني الجنسية ويقيم في السعودية، بتصوير فيديو يعتذر فيه لابنته، ولكل رواد التواصل الاجتماعي الذين حرّكوا السلطات السعودية لاتخاذ قرار سريع بالقبض عليه، بسبب ذلك الفيديو البغيض الذي يعبر عن شخص مريض نفسيًا، بحسب التعليقات.



جدير بالذكر أن الفيديو أثار الغضب بين الرواد، وقاموا بنشره على أوسع نطاق حتى وصل إلي السلطات الإعلامية في السعودية وقامت بالتحرك فورًا.