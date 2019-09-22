هل دخلت مصر منطقة حزام الزلازل.. البحوث الفلكية ترد

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية ، إن مصر شهدت هزة أرضية أول أمس الجمعة ولكنها كانت أقل من المتوسطة ولم تسجل أي خسائر.



ونفى جاد القاضى ، خلال مداخلة هاتفية على برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر، كافة الشائعات التى روجت مؤخرأ والخاصة بدخول مصر حزام الزلازل مؤكدأ أن التى تشهدها مصر مؤخرأ هى حالات طبيعية تشهدها جميع الدول .



وأوضح جاد القاضى ، أن الهزة الأخير التى شهدتها مصر تختلف شكلأ وتفصيلأ عن الهزة الأرضية التى حدثت أول أمس الجمعة ، لافتأ إلى أن مصطلح التنبؤ بالزلازل غير متوفر بكافة دول العالم .



وتابع جاد القاضى ، أن مصر تتبنى عدة خطوات كنوع من الوقاية من حدوث الزلازل ومنها تقليل للمخاطرللمواكنين بالمناطق المعرضة لحدوث الهزات الأرضية والزلازل .