خلاف حاد بين حسام البدرى واتحاد الكرة بسبب منصب في جهاز منتخب مصر

نشب خلاف حاد بين اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة وحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الوطنى حول منصب حراس المرمى فى الجهاز المعاون للفراعنة الكبار.





ويتمسك حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بتواجد طارق سليمان في منصب مدرب حراس مرمى المنتخب خلال الفترة المقبلة.وفى المقابل،يضغط اتحاد الكرة بقيادة عمرو الجناينى بقوة من أجل تولى أيمن طاهر مدرب حراس المرمى فى ظل القناعات الكاملة بالقدرات الفنية لديه وقدرته على تطوير حراس مرمى المنتخب خلال الفترة المقبلة .ومن المقرر أن يتم حسم الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة بين اتحاد الكرة وحسام البدرى .وكلف اتحاد الكرة حسام البدري، بتشكيل جهازه المعاون له فى المنتخب خلال الفترة المقبلة، في ظل الرغبة فى تشكيل جهاز فنى متكامل قوى يقود الفراعنة إلى النتائج المميزة خلال الفترة المقبلة.وتشير جميع التوقعات والمؤشرات إلى أن هناك مجموعة من الأسماء تقترب من الجهاز المعاون لحسام البدرى فى المنتخب الوطنى، ويأتى على رأس هذه الأسماء أحمد أيوب المدرب العام معه فى الأهلى وكذلك الحال بالنسبة لسيد معوض المدرب المساعد الدائم معه، وكذلك الحال بالنسبة لطارق سليمان مدرب حراس المرمى رغم وجود قناعات كاملة من قبلة لجنة اتحاد الكرة بتعيين أيمن طاهر مدرب حراس الزمالك فى هذا المنصب.