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رياضة

تنس طاولة الأهلي تشارك في بطولة الجمهورية اليوم

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 02:06 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
تشارك فرق تنس طاولة النادي الأهلي، اليوم، الأحد في بطولة الجمهورية للمراحل السنية «رجال وسيدات» و21 سنة شباب وتحت 18 سنة، والتي تستضيفها صالة نادي مدينة نصر في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري.

ويشارك في البطولة عدد كبير من الأندية مثل إنبي، والزمالك، وسبورتنج، والمعادي.

يذكر أن مباراة الأهلي والإعلاميين في بطولة دوري تنس الطاولة، تم تأجيلها إلي يوم 12 أكتوبر المقبل بسبب مشاركة الفريق في بطولة الجمهورية.

ويقود جهاز تنس الطاولة، أشرف عبد الفتاح مديرا فنيا، وعمرو رضا مدربا عاما، والخبير الصيني مستر زنج، وأحمد حامد إداريا.

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