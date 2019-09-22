قرار فنى غريب من ميتشو قبل مواجهة الزمالك والاتحاد السكندرى بالدروى

أثار الصربي ميتشو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، حالة كبيرة من الجدل والدهشة، بسبب قائمة الفريق التى أعلنها لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا "الاثنين" بملعب بتروسبورت، فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019 /2020.



وفجر الصربي "ميتشو" مفاجأة من العيار الثقيل بعدم ضم أى لاعب وسط صريح لقائمة الفريق بخلاف "فرجانى ساسى"، رغم إيقاف طارق حماد لاعب الوسط المخضرم عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية خلال مواجهة الأهلى الماضية فى نهائى السوبر المصري، والتى خسرها الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وأصبح الأمر صعبا للغاية للفريق الأبيض فى مواجهة الغد، وباتت هناك العديد من الأسئلة التى فرضت نفسها فور إعلان ميتشو قائمة الزمالك التى ستخوض مباراة الغد أمام الاتحاد السكندرى، ويأتى على رأسها.. من يلعب بجانب فرجانى ساسى فى وسط الملعب.. وأين محمود عبد العزيز لاعب الوسط الذى تم استبعاده من القائمة.. وكذلك الحال بالنسبة لمحمد حسن.



وكان ميتشو أعلن قائمة الزمالك وضمت كلا من: محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمى



محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - حمدى النقاز - عبد الله جمعة - حازم إمام في خط الدفاع



فرجانى ساسي - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - كريم بامبو - إمام عاشور - محمد أوناجم في خط الوسط



خالد بو طيب - مصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.‎‎

