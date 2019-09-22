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فن

فريد شوقى يظهر فى مهرجان الجونة بهذه الطريقة.. شاهد

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:44 م
فريد شوقى
فريد شوقى
شروق حمدى
نشرت الفنانة ناهد السباعى عبر حسابها بموقع إنستجرام صورة جديدة باستخدام برنامج تعديل الصور "فوتوشوب" لجدها الفنان الراحل فريد شوقى خلال تواجده داخل العربية الخاصة بمهرجان الجونة السينمائى.

وعلقت ناهد السباعي على الصورة قائلة: "الله كان نفسى تبقى معانا قوى".

وتابعت: "بس ماما نسخة منك ربنا يخليهالي".

ولاقت الصورة إعجاب متابعى ناهد السباعى وجاءت أبرز التعليقات: "الملك، الله يرحمه، فيكِ شبه كبير من جدك، وكان ومازال عظيم".

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