بـ فستان أسود.. ريم مصطفى تستعرض رشاقتها في الجونة.. صور

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك جمهورها بإطلالتها الجديدة.وتألقت ريم مصطفى في فستان أسود طويل، وحقيبة يد أنيقة صغيرة باللون الذهبي، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.ومنذ بداية فعاليات مهرجان الجونة، وتألقت ريم مصطفى بإطلالات عديدة ومختلفة وظهرت بأكثر من فستان مميز، واختارت ألوان مختلفة.وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس الماضي، فى حضور سينمائى مصرى و عربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.