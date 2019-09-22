الصين تدخل على خط الوساطة بين طالبان وأمريكا

قال المتحدث باسم حركة طالبان إن وفدا من الحركة التقى بمبعوث الصين الخاص إلى أفغانستان في بكين اليوم الأحد لمناقشة محادثات السلام بين طالبان والولايات المتحدة.



وجاء الاجتماع بعدما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب‭‭‭ ‬‬‬في اللحظة الأخيرة في وقت سابق من هذا الشهر المفاوضات بين بلاده وطالبان، والتي كان كثيرون يأملون في أن تمهد الطريق للتوصل لاتفاق سلام أوسع نطاقا مع الحكومة الأفغانية وإنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاما.



وقال سهيل شاهين المتحدث باسم طالبان في قطر على حسابه الرسمي على تويتر إن الوفد المكون من تسعة أعضاء سافر إلى بكين، حيث اجتمع مع مبعوث الصين الخاص إلى أفغانستان دنج شين جون.



وعقدت محادثات السلام بين طالبان وواشنطن في قطر على مدار العام الماضي.



وأضاف شاهين "قال المبعوث الخاص الصيني إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان يمثل إطارا جيدا للحل السلمي للقضية الأفغانية ونحن ندعمه".



وتابع شاهين أن الملا بارادار رئيس وفد طالبان قال إنه أجرى حوارا وتوصل إلى "اتفاق شامل".