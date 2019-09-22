الإنتاج يتقدم بهدفين فى الشوط الأول على الوافد الجديد اف سى مصر

تقدم الإنتاج الحربى بهدفين مقابل لا شىء على حساب الوافد الجديد إف سي مصر خلال الشوط الأول من اللقاء المقام خلال الجولة الأولى من الدورى المصرى الممتاز.



و أعلن مختار مختار، المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة نادي إف سي مصر في انطلاق مشوار الفريقين بالدوري العام.



وجاء تشكيل الإنتاج الحربي على النحو التالي:



في حراسة المرمى: عامر عامر



في خط الدفاع: محمد بازوكا – معاذ الحناوي – السيد الشبراوي – أحمد شديد



في خط الوسط: موسى دياوارا – محمود عادل – مصطفى الجمل - محمد فييرا



في خط الهجوم: مامادو نياس – محمد رجب







كما أعلن نادي إف سي مصر عن تشكيله للمباراة :



حارس المرمى: وليد توفيق أحمد.



خط الدفاع: علاء عطا، أحمد عبد الموجود، أحمد سعيد أوكا، مصطفى علي كالوشا.



خط الوسط: هشام عبد الحميد، مؤمن إبراهيم، محمود توبة.



خط الهجوم : عمر حبشي ، رضا الويشي ، ويلس ألفيس.