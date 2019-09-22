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فن

منة فضالي تشعل السوشيال ميديا من مارينا .. شاهد

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 08:10 م
منة فضالى
منة فضالى
القسم الميدانى
نشرت الفنانة منة فضالى عدة صورة جديدة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام "، حيث ظهرت في الصور خلال قضائها اجازة الصيف في مارينا .

وعلقت منة فضالى على الصور قائلة: " الأشياء تنتهى ولكن الذكريات تدوم إلى الأبد".

وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير وعلق بعض متابعيها قائلا: مشاء الله - عسل والله - ايه الجمال ده ".

يذكر أن منة فضالى حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى" الذى يتم عرضه حاليا على شبكة قنوات dmc.

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