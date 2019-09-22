منة فضالي تشعل السوشيال ميديا من مارينا .. شاهد

نشرت الفنانة منة فضالى عدة صورة جديدة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام "، حيث ظهرت في الصور خلال قضائها اجازة الصيف في مارينا .



وعلقت منة فضالى على الصور قائلة: " الأشياء تنتهى ولكن الذكريات تدوم إلى الأبد".



وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير وعلق بعض متابعيها قائلا: مشاء الله - عسل والله - ايه الجمال ده ".



يذكر أن منة فضالى حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى" الذى يتم عرضه حاليا على شبكة قنوات dmc.