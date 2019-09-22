2-2.. تعادل مثير بين بروسيا دورتموند وإينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني

سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ، على مباراة بروسيا دورتموند ومضيفه إينتراخت فرانكفورت ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني.



افتتح البلجيكي أليكس فيتسل التسجيل لبرويسيا دورتموند في الدقيقة 11 ، قبل أن يعادل البرتغالي أندريه سيلفا النتيجة لإينتراخت في الدقيقة 43 ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.



وفي الشوط الثاني ، أضاف الإنجليزي جوردان سانشو الهدف الثاني لبروسيا في الدقيقة 66 ، لكن قبل نهاية المباراة بدقيقتين ، أحرز الدنماركي ديلاني هدف التعادل لإينتراخت بالخطأ في مرمى فريقه ، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.



وبهذه النتيجة ، ارتفع رصيد نادي بروسيا للنقطة العاشرة في المركز الثالث ، ورصيد نادي إينتراخت للنقطة السابعة في المركز السابع.



وفي مباراة أخرى ، فاز بروسيا مونشجلادباخ على فورتونا ديسلدورف بهدفين مقابل هدف.