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رياضة

2-2.. تعادل مثير بين بروسيا دورتموند وإينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 08:07 م
فيتسل
فيتسل
إسماعيل محمود
سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ، على مباراة بروسيا دورتموند ومضيفه إينتراخت فرانكفورت ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

افتتح البلجيكي أليكس فيتسل التسجيل لبرويسيا دورتموند في الدقيقة 11 ، قبل أن يعادل البرتغالي أندريه سيلفا النتيجة لإينتراخت في الدقيقة 43 ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني ، أضاف الإنجليزي جوردان سانشو الهدف الثاني لبروسيا في الدقيقة 66 ، لكن قبل نهاية المباراة بدقيقتين ، أحرز الدنماركي ديلاني هدف التعادل لإينتراخت بالخطأ في مرمى فريقه ، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبهذه النتيجة ، ارتفع رصيد نادي بروسيا للنقطة العاشرة في المركز الثالث ، ورصيد نادي إينتراخت للنقطة السابعة في المركز السابع.

وفي مباراة أخرى ، فاز بروسيا مونشجلادباخ على فورتونا ديسلدورف بهدفين مقابل هدف.

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