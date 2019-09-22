محمد صلاح ثاني أسوأ لاعب أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

حقق ليفربول فوزًا بشق الأنفس على تشيلسي بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز ضمن منافسات الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.





وبحسب تقرير موقع "هوسكورد" المختص بالإحصائيات، فإن نجم ليفربول محمد صلاح حصل على تقييم 6.3 بالتساوي مع الحارس أدريان فيما جاء فينالدوم أخيرًا بأسوأ تقييم، أما ماني حصل على تقييم 7.1، وروبرتو فيرمينو الذي حصل على تقييم 7.5، وكان من بين أفضل اللاعبين من جانب ليفربول في المباراة.





ولم يسدد النجم محمد صلاح سوى كرة واحدة فقط طوال الـ 90 دقيقة على مرمى حارس تشيلسي، وفي حين وصلت نسبة التمرير الصحيحة بالنسبة لمحمد صلاح نحو 69% فقط.





وفقد محمد صلاح الكرة في أربع مرات ولم يستطع المراوغة طوال المباراة.





الفوز عزز موقع ليفربول وصيف العام الماضي في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بينما تجمد تشيلسي فى المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.