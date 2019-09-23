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رياضة

ضياء السيد: محمد بركات منصبه حماية للجهاز الفني

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:07 ص
محمد بركات
محمد بركات
حسن العمدة
يرى ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن وجود محمد بركات نجم الأهلي السابق في تشكيل الجهاز الجديد لمنتخب مصر، يمثل حماية للجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

قال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "محمد بركات لا يملك خبرة كبيرة في الجانب الإداري لكن سيكون معه بعض الأفراد لمساعدته بجانب أن حسام البدري يملك خبرة في هذا المجال بحكم عمله مديرًا للكرة في الأهلي".

وتابع ضياء السيد أن الجهاز الفني الجديد يحتاج للمساندة والدعم من الجميع خاصة بعدما عانى المنتخب من عدة أخطاء الفترة الأخيرة ويحتاج للإصلاح.

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