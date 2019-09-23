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مش محمود السيسي .. عمرو أديب يسخر من محمد ناصر على الهواء.. فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:39 ص
عمرو أديب ومحمد ناصر
عمرو أديب ومحمد ناصر
محمد القاضي
نجح الإعلامى عمرو أديب، فى إثبات عدم مهنية إعلامى قنوات الإخوان، خاصة الإعلامي محمد ناصر، عبر قناة "مكملين"، حيث استطاع "أديب"، كشف انسياقهم خلف كل معلومة، دون انتظار التحقق منها لمجرد أنهم وجدوا فيها هجوما على مصر لمجرد إعلان "أديب"، استضافته لـ"محمود عبد الفتاح السيسى"، إلا أن الضيف لم يكن نجل الرئيس السيسى، ولكن المقصود من "محمود السيسى"، هو محمود حمدى عبد الفتاح السيسى العضو المنتدب لصيدليات "1911".

عرض الإعلامي عمرو أديب، فيديو للإرهابي محمد ناصر، وهو يقول: «الإعلام المصري نجح في ضرب أكاذيب الإخوان، وقالوا إن الإخوان وقنواتها كذابين، والإخوان بينفخوا علشان يركبوا الثورة، علشان هما هيموتوا ويحكموا، واللي قال كدا عمرو أديب».

وتابع "ناصر"،: «عمرو أديب لا يخجل ولا يمل ولا يكل، وبيقول أن الإخوان تعيد سيناريو توريث الحكم مع نجل الرئيس السيسي مثلما فعلوا مع مبارك، أومال يا عمرو محمد السيسي طالع معاك يعمل ايه، أنت لو بتشتغل مع جماعة الإخوان مش هتعمل كدا، والله لو بتشتغل مع الإخوان مش هتعمل كدا».

وعقب "عمرو أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، على الفيديو، قائلا: «والله عيب الراجل كبير، ومش هيعرف ينام النهارده بعد اللي حصل فيه».

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