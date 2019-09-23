تخسيس دون رياضة باستخدام هذه الطريقة

طريقة التخسيس بدون رياضة أو رجيمات قاسية يمكن تحقيقه عن طريق الابتعاد عن تناول العديد من الأطعمة الخادعة التى يعتقد البعض أن لها مفعول السحر فى الوصول إلى طريقة التخسيس بدون رياضة إلا أنها فى المقابل تزيد الوزن على الرغم من اتباعك لحميات إنقاص الوزن.



1-طريقة التخسيس بدون رياضة .. توقفى عن المشروبات الغازية الدايت



المشروبات الغازية مثل الصودا الدايت أكبر خطأ صحي يقع فيه الكثيرين وهى عادة ليست صحية ويرتبط الاستهلاك المتكرر للمحليات الصناعية بارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) ومحيط الخصر الأكبر.



كما يرتبط الاستخدام المفرط ليس زيادة الوزن فقط بل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وخلل الدهون في الدم (يمكنك فى المقابل تناول عصائر الفواكه الطازجة



2. طرق التخسيس بدون رياضة توقفى عن تناول اللبن قليل الدسم



في سهم آخر في الجثة الميتة منذ فترة طويلة وهو اتباع نظام غذائي قليل الدسم ، قد يكون اللبن قليل الدسم - المفضل لدى العديد من أخصائيو الحميات - أقل صحة من اللبن كامل الدسم. الأمر نفسه ينطبق على منتجات الألبان الأخرى قليلة الدسم ، بما في ذلك الحليب والجبن.



لماذا يعتبر اللبن قليل الدسم غير صحي؟ الكثير من اللوم هو أطنان من السكر المضاف الذي يدخل في المنتجات. على سبيل المثال ، يحتوي كوب واحد فقط من زبادي الفانيليا قليل الدسم على ما يقرب من 30 جرامًا من السكر - أكثر مما ستجده في ثمانية أوقية من Coca-Cola.



ووجد العلماء أن يمكن اتباع طريقة التخسيس بدون رياضة واتباع نظام غذائى قاس عن طريق استهلاك نسبة عالية من الدهون ومنتجات الألبان فقد ارتبط مع الوقاية من زيادة الوزن أو فقدان الوزن في كل من النساء في منتصف العمر وكبار السن. ومع ذلك ، فإن النساء اللائي تناولن المزيد من منتجات الألبان قليلة الدسم لديهن خطر أكبر في زيادة الوزن أو السمنة.



3. طرق التخسيس بدون رياضة .. ابتعدى عن الزبادى قليل الدسم



كما هو الحال مع الزبادي قليل الدسم ، يتم تناول حبوب الإفطار منخفضة السعرات الحرارية مع السكريات المضافة. و لا ترتبط السكريات المكررة بزيادة الوزن فحسب ، بل ترتبط أيضًا بالعديد من الأمراض المزمنة ، بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب وحتى السرطان.



عليك تجربة تناول القمح الكامل المبشور بالفواكه الطازجة أو وعاء من الشوفان



4..كيفية التخسيس بدون رياضات عنيفة .. ابتعدى عن الزبادى قليل الدسم



مع وجود استثناءات قليلة ، تعد الوجبات المجمدة من بين أسوأ الأشياء التي يمكن للمرء وضعها في جسمه. إنها مليئة بالصوديوم والدهون المشبعة والسعرات الحرارية. أنها تفتقر إلى العديد من المعادن والفيتامينات. كما يتم تجهيز الوجبات المجمدة بشكل كبير وتجريدها من التغذية لزيادة العمر الافتراضي.



5- أفضل طريقة للتخسيس بدون رياضة .. ابتعدى عن منتجات الغنية بالصوديوم



لن تجد فائدة في تناول المنتجات قليلة الدسم إذا كان المنتج يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والكربوهيدرات المكررة والمواد المضافة أو المواد الحافظة. هذا هو الحال بالنسبة للغالبية العظمى من الوجبات المجمدة.