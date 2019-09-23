ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد والتشكيل المتوقع لمباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:26 ص
الزمالك ضد الاتحاد
الزمالك ضد الاتحاد السكندري
إسراء أشرف
يستضيف الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى، من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الزمالك والاتحاد السكندري، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب "بتروسبورت"، حيث سيتم إذاعتها عبر شاشة On Sport HD.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز

خط الوسط: فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - شيكابالا.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع في مواجهة الزمالك:

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: السيد سالم - أسامة العزب - محمد أنور - محمود شعبان

خط الوسط: نور السيد - مانجا - هشام محمد - كريم الديب.

خط الهجوم: خالد قمر - أوكوي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة ليلا .. رد ناري لرئيس الزمالك على عقوبات اتحاد الكرة.. شوبير يكشف بالأسماء الجهاز المعاون للبدري

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

موعد والتشكيل المتوقع لمباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري

ترشيحاتنا

أطعمة تسبب الزهايمر وضعف التركيز.. رقم 2 صادم

البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر المتوسط

فستان أروى جودة يثير الجدل بمهرجان الجونة .. صور

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

زي الملايكة .. درة بإطلالة ناعمة على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة

دعاء صلاة الاستخارة.. أفضل وقت لها وكيفية أدائها وأثرها

أخبار الرياضة ليلا .. رد ناري لرئيس الزمالك على عقوبات اتحاد الكرة.. شوبير يكشف بالأسماء الجهاز المعاون للبدري

تعليق مثير من إبراهيم سعيد على الجهاز المعاون لتدريب المنتخب: تفكيرهم صايع

مرتضى منصور يطالب بحرمان جماهير الأهلي والزمالك من المباريات .. اعرف التفاصيل

اتشتم واتغرم .. رد ناري لمرتضى منصور على عقوبات اتحاد الكرة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

الأهلي فوق الجميع .. ملك الأرقام القياسية في مسابقة الدوري الممتاز

محمد بركات الأبرز .. رسميا اتحاد الكرة يستقر على الجهاز المعاون لحسام البدري

أنهى حياته بالقتل الرحيم .. زوجة لاعب هولندي تروي تفاصيل مؤثرة لآخر أيامه

أهلي فايلر في مواجهة سموحة التوأم .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

الزمالك والاتحاد السكندري .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

ميدو ضد التعصب.. لفتة إنسانية من العالمي تجاه أحد مشجعي الأهلي

العالم كله اتكلم عنه .. شوبير يشيد ببراعة محمود جاد حارس مرمى إنبي في مباراته ضد بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى زكى الأجرأ .. الأسود يسيطر على إطلالات النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى

اعتماد 150 مليون جنيه لتغطية شمال سيناء بالمرافق والخدمات

منى وكندة ودرة فى عروض أمس مهرجان الجونة السينمائي.. صور