موعد والتشكيل المتوقع لمباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري

يستضيف الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى، من بطولة الدوري المصري الممتاز.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الزمالك والاتحاد السكندري، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب "بتروسبورت"، حيث سيتم إذاعتها عبر شاشة On Sport HD.



تشكيل الزمالك المتوقع ضد الاتحاد السكندري



حراسة المرمى: محمد عواد.



خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز



خط الوسط: فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - شيكابالا.



خط الهجوم: مصطفى محمد.



تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع في مواجهة الزمالك:



حراسة المرمى: عماد السيد



خط الدفاع: السيد سالم - أسامة العزب - محمد أنور - محمود شعبان



خط الوسط: نور السيد - مانجا - هشام محمد - كريم الديب.



خط الهجوم: خالد قمر - أوكوي.