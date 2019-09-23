ميدو ضد التعصب.. لفتة إنسانية من العالمي تجاه أحد مشجعي الأهلي

قام أحمد حسام "ميدو" الملقب بـ "العالمي"، والمدير الفني لفريق مصر للمقاصة، بلفتة إنسانية، تجاه أحد جماهير النادي الأهلي، من ذوي الاحتياجات الخاصة.



ونشر "ميدو" صورة عبر حسابه الشخصي "تويتر"، تجمعه بمشجع الأهلي خلال المران الصباحي للمقاصة، معلقًا عليها: "ماشي يا عم أحمد مبروك السوبر".



وتوج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، بعد تغلبه على نادي الزمالك، بنتيجة 3-2، بالمباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة الماضية باستاد برج العرب.



وقاد ميدو فريقه أمس، للفوز على أسوان بنتيجة 3-1، في افتتاح مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز.



ماشي يا عم احمد..مبروك السوبر 😘 pic.twitter.com/ihKQKAhNUF — Mido (@midoahm) September 23, 2019