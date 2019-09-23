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تعليم

محافظ القليوبية يشارك الطالبات طابور الصباح وتحية العلم وتوزيع الكتب

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:01 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
شارك الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية طالبات مدرسة بنها الثانوية بنات ببنها طابور الصباح وأداء تحية العلم والسلام الجمهوري في ثاني أيام العام الدراسي.

جاء ذلك بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، والمهندس حمدي سلامة رئيس مدينة بنها وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية ومدير ادارة بنها التعليمية.

من ناحية اخرى قدمت الطالبات مجموعة من الفقرات الفنية وتلاوة آيات القرآن الكريم وفقرات شعرية حول حب الوطن نالت تشجيع جميع الطالبات والحضور.

كما تفقد محافظ القليوبية ومرافقوه الفصول الدراسية بالمدرسة والمعامل واستمع لتطلعات الطالبات وآمالهن المستقبلية واستعرض أيضا العمل علي السبورات الذكية بالمدرسة وذلك في إطار عملية تطوير التعليم.

كما ثم تفقد المحافظ مدرسة ناصر الإعدادية بنين ببنها ووزع الكتب الدراسية علي الطلاب مطالبهم ببذل مزيد من الجهد من اجل إحراز مراكز متقدمة بين باقي المحافظات علي مستوى الجمهورية كسابق عهد المحافظة وطلابها.

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