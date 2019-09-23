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مقالات

قمة السفالة والانحطاط

محمود دياب

محمود دياب

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:03 ص
من أساليب قمة السفالة والانحطاط ما فعلته جماعة الاخوان الشيطانية واعضاء 6 ابليس ومعهم الخونة والمخربين يوم الجمعه الماضية عندما استغلوا نزول الناس في الشوارع عقب مبارة الاهلي والزمالك وايضا خروج الناس في هذا اليوم للفسحة ولشراء ما يلزمهم استعدادا لبدء الدراسة في المدارس والجامعات وزجوا ببعض منهم في بعض الاماكن للهتاف ضد الدولة والرئيس ثم تصوير كل هذا الزحام فيديو علي اعتبار انها ثورة للشعب المصري وبثوها من خلال قنواتهم المأجورة والعميلة التي تذاع من قطر تركيا ولندن لايهام المصريين والعالم الخارجي أن الملايين خرجوا ضد القيادة السياسية ونظام الحكم.

وكانت هذه الحيل الخبيثة مكشوفة أمام جموع المصريين الشرفاء الذين تابعوا هذه الفيديوهات والتي كان معظمها مفبرك ومنها تركيب اصوات هتافات سلبية علي جموع احتفال شباب النادي الاهلي بكاس السوبر وايضا بث فيديوهات قديمة من ايام ثورة خراب يناير  2011 بالاضافة الي تصوير جموع الناس في الشوارع المليئة بالمحلات علي انها مظاهرات ضد النظام وللاسف هناك قلة انخدعوا من هذه الفيديوهات المسمومة والمحبوكة فنية ولكن والحمد لله كانت الغالبية من المصريين ضد مافعلته هذه العصابة الاجرامية حبا في مصر وثقة في القيادة السياسية.

وليتذكر المصريين ان هؤلاء الخونة المجرمين لايريدون اسقاط نظام الحكم فقط ولكن يريدون تدمير الدولة لانه تحركهم اصابع خفية دنيئة من دول معادية تريد ان تستولي علي المنطقة العربية بالكامل وتفتيتها ونهب ثرواتها وهذه الاصابع النجسة دمرت العراق وليبيا وسوريا واليمن والسودان وغيرها من الدول العربية ولكن مصر استعصت عليهم عام 2011 بقوة شعبها وتماسكهم والتفافهم حول قائدهم الرئيس عبد الفتاح السيسي وهم يرونها الان اصبحت قوة كبيرة لايستهان بها فلابد من المحاولة مرة اخري لتحطيمها وان شاء الله وبرعايته وشعب مصر وجيشه وشرطته ورئيسه لن ينالوا هذا الحلم المستحيل.

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