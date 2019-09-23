بسبب ارتدائها شورت.. شاب يوجه صفعة قوية لفتاة عشرينية على متن حافلة

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها إنه صدر في الآونة الأخيرة حكم بالسجن على مواطن تركي كان قد أقدم على صفع فتاة عشرينية على نحو مفاجئ أثناء وجودها على متن حافلة، وذلك بسبب ارتدائها "شورت"؛ ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد ذلك الاعتداء.





وتظهر الفتاة، التي أفاد التقرير بأنها تدعى "أسينا ميليسا ساجليم"، في بداية الفيديو وهي تقرأ كتابًا وتستمع إلى الموسيقى، في حين كان الشاب يجلس خلفها، ولم يمض وقت طويل حتى أقدم على الاعتداء عليها بالضرب دون سابق إنذار، ثم مضى في طريقه مغادرًا الحافلة.





وبدت على الفتاة علامات الصدمة، ونهضت على الفور من مكانها وحاولت مواجهة الشاب، إلا أنه دفعها بعنف وسارع بالذهاب مبتعدًا عن الحافلة، في حين انهارت الفتاة وسقطت أرضًا.





وأوضح التقرير أن محكمة جنائية في "إسطنبول" أصدرت حكمًا على ذلك الشاب "أركان كيزيليش" بالسجم لمدة 5 أشهر و25 يومًا؛ ومن جانبها، أعربت "ساجليم" عن امتنانها لكل من حثها على عدم السكوت في أعقاب ذلك الاعتداء الذي تعرضت له قبل نحو عامين.





وكانت "ساجليم" قد قالت في تصريحات لوسائل إعلام محلية وقت حدوث الاعتداء إن الشاب كان يعلق على ثيابها بطريقة سلبية منذ اللحظة التي جلست فيها داخل الحافلة.





الجدير بالذكر أنه قد تبين في وقت لاحق أن تلك ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الشاب على اعتداء مشابه، حيث أنه سبق وأن سُجن لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر بسبب حادثة مماثلة، ويقال إنه أقدم على طعن امرأة أخرى.