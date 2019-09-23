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أخبار العالم

بسبب طرد مشبوه.. إيقاف حركة الترام والقطارات والحافلات قرب مطار مانشستر

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:59 ص
ايقاف حركة الترام
ايقاف حركة الترام والقطارات والحافلات قرب مطار مانشستر
دعاء أبوهشيمة
أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال شخص مشتبه فيه بعد العثور على طرد مشبوه قرب مطار مانشستر.

وقالت شرطة منطقة مانشستر الكبرى في بيان لها: "فُرض طوق على منطقة تبديل وسائل النقل في مطار مانشستر ويتم تشجيع الناس على اتباع تعليمات الضباط".

وأضافت "تم إيقاف حركة الترام والقطارات والحافلات من وإلى منطقة تبديل وسائل النقل في الوقت الراهن".

وذكرت الشرطة البريطانية في وقت سابق من اليوم، أن خبراء مفرقعات في طريقهم للتعامل مع طرد مريب في مطار مانشستر.

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