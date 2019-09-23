تكفيري يغتال ضابط شرطة تونسيًا.. وجه 3 طعنات لرئيس مركز أمن محكمة الاستئناف

ذكرت وسائل إعلام تونسية، إن وزارة الداخلية أعلنت اليوم الاثنين، عن مقتل ضابط أمن قرب مقر محكمة الاستئناف في مدينة بنزرت، شمال البلاد، والاعتداء على جندي.



وقالت الوزارة في بيان لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "توتير": "تجدر الإشارة إلى أن الوحدات الأمنية تولت مطاردة المعتدي والقبض عليه بصفة فورية والأبحاث متواصلة حاليا لتحديد أسباب وخلفيات الاعتداء".



وأوضحت وسائل الاعلام، إن الفقيد هو الرائد، فوزي الهويملي، رئيس مركز أمن محكمة الاستئناف ببنزرت.



وكان الهويملي جالسا في مقهى عندما فوجئ بتقدم عنصر تكفيري منه ومباغتته بالطعن 3 مرات هاتفا بعبارة "الله أكبر".



وفي ردٍ سريع أطلق أفراد الأمن المتواجدين بالمكان النار على الإرهابي وأصابوه على مستوى الكتف ليتم اعتقاله، في حين فارق الرائد الهويملي الحياة متأثرا بجراحه.