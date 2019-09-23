غدًا.. بروتوكول تعاون بين روتاري مصر والأورمان لتنمية القرى الأكثر فقرا



في هذا السياق، قال الدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية، إن خطة التنمية المقرر تطبيقها بالتعاون بين الأندية الروتارية ولجنة خدمة المجتمع وجمعية الأورمان سوف تتضمن ثلاث قرى وهي، قرية الريان بمحافظة الفيوم وقرية الحمراوين بمحافظة البحر الأحمر وقرية الشغب بمحافظة الأقصر، لافتًا إلى الإعلان عن تفاصيل التنمية سوف يتم طرحها على هامش توقيع المذكرة مع المهندس حسام القباني رئيس جمعية الأورمان.



وأكد "والي" بحسب بيان المكتب الإعلامي، ضرورة العمل من أجل المساهمة في تحقيق خطة الدولة التنموية الإنسانية التي تسعى من خلالها لتلبية حاجات المواطنين من الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن الدور المجتمعي هو مسئوليتنا جميعًا، وعلينا أن نتكتاف من أجل مساندة ومساعدة الأسر من الفئات الأكثر احتياجًا وبالتالي مساعدة الدولة في القيام بواجباتها والمساهمة أيضًا في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.



يعقد روتاري مصر تحت رعاية الدكتور شريف والي مؤتمرًا للإعلان عن تفاصيل التعاون بين جمعية الأورمان ولجنة خدمة المجتمع بروتاري مصر و نادي روتاري كايرو رويال و نادي روتاري 6 اكتوبر، وذلك بغرض العمل على تنمية عدد من القرى الأكثر فقرًا في ثلاث محافظات مصرية هي الفيوم والبحر الأحمر والأقصر.وسوف يشهدف المؤتمر المقرر عقده في السابعة من مساء غد الثلاثاء 24 سبتمبر الجاري ، توقيع بروتوكول تعاون بين روتاري مصر وجمعية الأورمان في حضور الدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية 2451 والمهندس حسام قباني رئيس جمعية الأورمان، وعلا النوري رئيس لجنة خدمة المجتمع بالروتاري، ونور الزيني رئيس نادي روتاري كايرو رويال وهشام المأمون رئيس نادي روتاري 6 أكتوبر و نجاة طابل سكرتير نادي روتاري 6أكتوبر و شرريف وهبة سكرتير نادي روتاري كايرو رويال.