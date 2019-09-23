مورينيو: هذا اللاعب شبيه لـ ساديو ماني بمانشستر يونايتد

قدم البرتغالي جوزيه مورينيو محلل الدوري الإنجليزي عبر قنوات “بي إن سبورت” نصيحة لنظيره النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بشأن الطريقة الأفضل لاستخراج أفضل ما يمتلكه المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد.



وقال مورينيو عقب خسارة اليونايتد بثنائية نظيفة ضد وست هام يونايتد “أهم مباراة في مسيرتي مع اليونايتد كانت نهائي الدوري الأوروبي، اعتمدت على ماركوس راشفورد في المركز رقم 9، يمكن أن يكون مهاجمًا خطيرًا في هذا المكان، لكن عندما تأتي الفرق وتصف حافلتها في ملعب أولد ترافورد يكون متواجدًا بظهره إلى المرمى، في هذا الوقت سيحصل على 10-12 هدفًا في الموسم”.



وأضاف “يمكن لراشفورد أن يكون أفضل بالذهاب إلى اليسار كما يفعل ساديو ماني في ليفربول”.



ويعاني مانشستر يونايتد بعد مرور ست جولات من الدوري الإنجليزي، حيث اكتفى بجمع 8 نقاط فقط.