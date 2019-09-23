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تعليم

رئيس جامعة الأزهر يوجه بزيادة الشاشات في قاعة المؤتمرات بكلية البنات

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 02:24 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يوجه بزيادة الشاشات في كلية العاشر
محمد شحتة
تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الاثنين، كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، يرافقه الدكتور أحمد منصور، عميد الكلية، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.

وتفقد رئيس الجامعة القاعات الدراسية، وتحدث مع الطالبات، وحثهن على الانتظام في دراستهن، وعدم الالتفات للشائعات المغرضة التي تردد بين الحين والآخر، والحرص على تحصيل العلم النافع.

وخلال زيارته تفقد قاعة المؤتمرات بالكلية وأمر بتزويدها بشاشات عرض إضافية، وناقش خلال لقائه بعميد الكلية، سير العملية التعليمية والعقبات التى تواجهها للعمل على ووضع حلول لها، وخلال مروره على المدرجات الدراسية قدم هدايا للطالبات احتفالا ببداية العام الدراسي الجديد.

ناقش رئيس الجامعة مع إدارة الكلية سبل سير العملية التعليمية والعقبات التي تواجهها لوضع الحلول اللازمة لها، مناقشا مقترح إنشاء مدينة جامعة لطالبات الكلية، مؤكدا حرص الجامعة على تذليل جميع العقبات أمام سير العملية التعليمية وراحة الطالبات.

وعلى هامش الزيارة كرّم رئيس الجامعة عددا من أعضاء هيئة التدريس نظرا لجهودهم في إثراء العملية التعليمية.

ووجه رئيس الجامعة، خلال جولته التفقدية، عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بضرورة التواجد بين الطالبات، والحرص على تذليل أي عقبات تواجههن.
رئيس جامعة الأزهر يوجه بزيادة الشاشات في قاعة المؤتمرات بكلية البنات
رئيس جامعة الأزهر يوجه بزيادة الشاشات في قاعة المؤتمرات بكلية البنات
رئيس جامعة الأزهر يوجه بزيادة الشاشات في قاعة المؤتمرات بكلية البنات
رئيس جامعة الأزهر يوجه بزيادة الشاشات في قاعة المؤتمرات بكلية البنات
رئيس جامعة الأزهر يوجه بزيادة الشاشات في قاعة المؤتمرات بكلية البنات
رئيس جامعة الأزهر يوجه بزيادة الشاشات في قاعة المؤتمرات بكلية البنات
رئيس جامعة الأزهر يوجه بزيادة الشاشات في قاعة المؤتمرات بكلية البنات
رئيس جامعة الأزهر يوجه بزيادة الشاشات في قاعة المؤتمرات بكلية البنات
رئيس جامعة الأزهر يوجه بزيادة الشاشات في قاعة المؤتمرات بكلية البنات
رئيس جامعة الأزهر يوجه بزيادة الشاشات في قاعة المؤتمرات بكلية البنات
رئيس جامعة الأزهر يوجه بزيادة الشاشات في قاعة المؤتمرات بكلية البنات
رئيس جامعة الأزهر يوجه بزيادة الشاشات في قاعة المؤتمرات بكلية البنات

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