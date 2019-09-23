أعمال قمة العمل المناخي تبدأ اليوم في نيويورك بمشاركة مصرية

تنطلق أعمال قمة العمل المناخي اليوم الإثنين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ، والتي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بهدف تعزيز طموحات العالم في مواجهة تغير المناخ ومتابعة التقدم في الوفاء بالالتزامات التي قطعتها دول العالم على نفسها بخفض الاحتباس الحراري وهي التزامات مثلت جزءًا من اتـفاق باريس حول العمل في مواجهة تغير المناخ في عام 2019.





وتشارك مصر في فعاليات اليوم، من خلال جلسة بعنوان "التأقلم الآن..جعل الناس أكثر أمانا"، وذلك في الرابعة مساء بتوقيت نيويورك، وسيكون محور الجلسة عن التحركات الإقليمية والدولية الملموسة نحو مستوى أفضل من التأقلم مع تغير المناخ ومنع والاستجابة للكوارث وتحديدا الدعم المالي والفني.





وسيتحدث في الجلسة كل من رئيس وزراء بنجلاديش، الشيخة حسينة، والرئيس الغاني أكوفو أدو، وبيل جيتس، رئيس اللجنة العالمية للتكيف في مؤسسة ميليندا وبيل جيتس، ورئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس.





كما يشارك في الجلسة رئيس لكسمبورج كزافييه بيتل، ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك ورئيس وزراء تايلاند، برايوت تشان أوتشا.