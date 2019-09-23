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ثقافة

نجوم مصر وبلغاريا وإيطاليا وإسبانيا ورومانيا فى إنتاج جديد لـ عايدة بالأوبرا

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 02:39 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر إنتاجا جديدا لأوبرا عايدة والتى تعد إحدى أيقونات الفنون الكلاسيكية العالمية وذلك لمدة اربعة ليالى تبدأ الثامنة مساء الخميس، الجمعة، الأحد، الاثنين 26 ، 27 ، 29 ، 30 سبتمبر على المسرح الكبير ويؤديها فرقة اوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى بمشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى ومصمم الرقصات ارمينيا كامل وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو الايطالي كريستيان فراتيما وكورال اوبرا القاهرة قيادة وتدريب باسكال روزيه ومن إخراج هشام الطلى.

أكد رئيس الأوبرا أن الإنتاج الجديد يعيد تجسيد القصة الشهيرة لأوبرا عايدة بتصورات مبتكرة لجميع العناصر الفنية الخاصة بالعرض وأشار أن الرؤية المستحدثة يصاحبها ترجمة باللغتين العربية والإنجليزية علي شاشات المسرح وتبرز محور الأحداث التى تدور حول الصراع بين العاطفة والواجب .

يؤدى الأدوار الرئيسية السوبرانو ايمان مصطفى بالتبادل مع البلغارية الينا بارانوفا فى دور عايدة ، التينور الإيطالي داريو دى فيترى بالتبادل مع الاسبانى انريكى فيرير فى دور راداميس ، الباريتون عماد عادل بالتبادل مع مصطفى محمد فى دور أموناصرو ، الميتزوسوبرانو جولي فيظي بالتبادل مع جيهان فايد فى دور أمنيرس ، الباص الإيطالي جراتسيانو دالافالى بالتبادل مع رضا الوكيل في دور رامفيس ، الباص باريتون الرومانى جيلو دوبريا بالتبادل مع عبد الوهاب السيد واسامه جمال فى دور الملك ،السوبرانو داليا فاروق بالتبادل مع رشا طلعت في دور كبير الكهنة والتينور تامر توفيق بالتبادل مع ابراهيم ناجي واسامة على في دور الرسول.

المعروف أن أوبرا عايدة للموسيقار الإيطالى العالمى فيردى ووضع نصها الغنائي الإيطالى جيسلا نزوني عن قصة عالم الآثار الفرنسى اوجست مارييت يخلد خلالها انتصار المصريين على الأحباش، حيث يقع قائد الجيش الفرعونى راداميس فى غرام الاميرة الحبشية عايدة بعد اسرها ومحاولة الفرار من حاكم البلاد الذى اكتشف خطتهما وأمر بدفن القائد راداميس حيًا لاتهامه بالخيانة العظمى لتنتهى الأوبرا باستسلامه فى قبره حيث سبقته اليه عايدة وكتبت خصيصا لتقدم ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس وظهرت للنور لأول مرة على مسرح الأوبرا الخديوية فى 24 ديسمبر عام 1871 وتتميز بالديكورات الفخمة التى تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضارى والأعداد الضخمة للعارضين والمجموعات كما نال أحد مقاطعها الموسيقية الذى يصور لحظة الانتصار ( مارش النصر ) شهرة واسعة ولاقت نجاحًا كبيرًا عند عرضها فى مختلف دول العالم .

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