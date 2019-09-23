ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بث مباشر لـ حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم ذا بيست

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 02:41 م
جوائز الافضل في العالم
جوائز الافضل في العالم
ياسمين تيسير
يقدم لكم "صدى البلد" خدمة بث مباشر لـ حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم " ذا بيست " المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " حيث من المتوقع أن يشهد الحفل أحداث شيقة، ويستطيع زوارنا مشاهدة حفل توزيع الجوائز في بث مباشر عبر الرابط المرفق في الخبر.

بث مباشر حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية لـ مدينة ميلانو الإيطالية مساء اليوم، حيث يقام حفل توزيع جوائز ذا بيست لـ موسم 2019 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا ".

بث مباشر حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم

ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة وسيذاع عبر قناة بي إن سبورتس.

بث مباشر حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم

ويتنافس كل من ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة وفان ديك نجم ليفربول الإنجليزي وكريستيانو رونالدو نجم فريق يوفينتوس الإيطالي على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019.

بث مباشر حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم

وكان لوكا مودريتش نجم ريال مدريد توج بجائزة أفضل لاعب في العالم العام الماضي بينما توج محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الأول بجائزة أفضل هدف.

بث مباشر حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم

وينافس يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول وبيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي و بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام على جائزة أفضل مدرب في العالم.

بث مباشر حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم

وكان محمد صلاح قد حصل على المركز الثالث بالنسبة لجائزة أفضل لاعب فى العالم العام الماضى بعد ان جاء خلف النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو الذى حل فى المرتبة والساحر الكرواتى لوكا مودريتش المتوج باللقب الكبير الخاص بأفضل لاعب فى العالم.

بث مباشر حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم

ومن المقرر أن يحتضن ملعب "سان سيرو" يوم الاثنين 23 سبتمبر حفل توزيع النسخة الرابعة لجوائز الأفضل بمدينة ميلانو الإيطالية .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترقب بسبب صلاح.. فيفا يعلن المرشحين لجوائز الأفضل في العالم 2019.. اليوم

محمد صلاح ينافس ميسي ورونالدو وماني على جائزة أفضل لاعب في العالم 2019

ادعم مو.. صوت لـ محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2019

بث مباشر.. حفل جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2019

محمد صلاح خارجها.. الفيفا يعلن القائمة النهائية لـ أفضل لاعب في العالم

موعد حفل توزيع جوائز ذا بيست والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

بشرى لمرضى السكر.. تصنيع أول دواء مصرى لتخفيض نسبته بالدم

هجوم حاد من مورينيو على محمد صلاح وليفربول

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. أجويرو يتصدر ومحمد صلاح يتذيل القائمة

تركي آل الشيخ: نادِ إنجليزي مملوك لشخصية سعودية يتجاهله إعلامنا

عملية نصب بـ2 مليون ريال.. القبض على سعودييَن و3 مقيمين خدعوا سودانيًا

سعر الدولار والريال اليوم الاثنين 23-9-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجرم أحمق .. طعن صديقته حتى الموت ثم اتصل بوالدها طلبًا للنصيحة.. صور

بفستان أسود مكشوف الظهر ..بسمة تبرز جمالها فى مهرجان الجونة

شاهد.. نيللي كريم بإطلالة ساحرة تبرز أنوثتها وتشبه الملكة