يقدم لكم "صدى البلد" خدمة بث مباشر لـ حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم " ذا بيست " المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " حيث من المتوقع أن يشهد الحفل أحداث شيقة، ويستطيع زوارنا مشاهدة حفل توزيع الجوائز في بث مباشر عبر الرابط المرفق في الخبر.



بث مباشر حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم



تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية لـ مدينة ميلانو الإيطالية مساء اليوم، حيث يقام حفل توزيع جوائز ذا بيست لـ موسم 2019 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا ".



بث مباشر حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم



ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة وسيذاع عبر قناة بي إن سبورتس.



بث مباشر حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم



ويتنافس كل من ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة وفان ديك نجم ليفربول الإنجليزي وكريستيانو رونالدو نجم فريق يوفينتوس الإيطالي على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019.



بث مباشر حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم



وكان لوكا مودريتش نجم ريال مدريد توج بجائزة أفضل لاعب في العالم العام الماضي بينما توج محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الأول بجائزة أفضل هدف.



بث مباشر حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم



وينافس يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول وبيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي و بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام على جائزة أفضل مدرب في العالم.



بث مباشر حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم



وكان محمد صلاح قد حصل على المركز الثالث بالنسبة لجائزة أفضل لاعب فى العالم العام الماضى بعد ان جاء خلف النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو الذى حل فى المرتبة والساحر الكرواتى لوكا مودريتش المتوج باللقب الكبير الخاص بأفضل لاعب فى العالم.



بث مباشر حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم



ومن المقرر أن يحتضن ملعب "سان سيرو" يوم الاثنين 23 سبتمبر حفل توزيع النسخة الرابعة لجوائز الأفضل بمدينة ميلانو الإيطالية .

