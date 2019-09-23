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السيسي رفع راية مصر وإحنا معاه.. المصريون في نيويورك يؤيدون الرئيس.. فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:38 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
التقى الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، بمجموعة من أبناء الجالية المصرية في نيويورك أمام مقر إقامة الرئيس السيسي على هامش حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأيد أبناء الجالية المصرية في نيويورك، الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسيرة التنمية والتطوير.

وقال أحد المواطنين،: "أنا منتمي إلى بلدي، ومصر في قلبنا، وفي سنة حكم الإخوان كنا بنخاف نطلع من بيوتنا وكنا عايشين في رعب ولكننا نعيش الآن في أمن وأمان".

وأضاف آخر: "بعد حكم الرئيس السيسي عرفنا نعيش في أمن وأمان، والرئيس السيسي يرفع راية مصر وإحنا معاك لانجازاتك الكثيرة، وإحنا بنحب مصر والجيش بتاعنا".

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