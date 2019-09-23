الاتحاد الإنجليزي يخاطب مانشستر سيتي حول تعليق بيرناردو سيلفا العنصري لزميله

خاطب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم نادي مانشستر سيتي مستفسرًا عن تعليق الأخير حول التغريدة التي داعب بها لاعبه البرتغالي بيرناردو سيلفا زميله الفرنسي بنيامين ميندي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وأثارت تغريدة سيلفا جدلًا كبيرًا في الأوساط البريطانية، حيث قارن بين صورة ميندي في مرحلة الطفولة، وشخصية لأحد انواع الحلوى الشهير في إسبانيا والبرتغال، والتي تجمل ألوان الشيكولاتة، وهو ما اعتبر إهانة عنصرية بسبب بشرة ميندي السوداء.



وأطلق سيلفا التغريدة في تمام الساعة 12:44 دقيقة بتوقيت الأراضي البريطانية، وقام بحذفها في تمام الساعة 13:30 قبل أن يطلق تغريدة جديدة معبرًا عن إحباطه من ردود الفعل السلبية قائلًا: "لا يمكنني حتى أن أمزح مع زميلي في هذه الأيام؟".



ويعد سيلفا وميندي صديقان مقربان، ولعبا سويًا في فريق موناكو الفرنسي، قبل أن ينتقلا معًا إلى صفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2017، وقام ميندي بالرد مازحًا على تغريدة سيلفا، وهو ما يشير إلى عدم أخذه للأمر كإساءة.