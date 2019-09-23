ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاتحاد الإنجليزي يخاطب مانشستر سيتي حول تعليق بيرناردو سيلفا العنصري لزميله

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:32 م
البرتغالي بيرناردو
البرتغالي بيرناردو سيلفا وزميله الفرنسي بنيامين ميندي
محمد رشاد
خاطب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم نادي مانشستر سيتي مستفسرًا عن تعليق الأخير حول التغريدة التي داعب بها لاعبه البرتغالي بيرناردو سيلفا زميله الفرنسي بنيامين ميندي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأثارت تغريدة سيلفا جدلًا كبيرًا في الأوساط البريطانية، حيث قارن بين صورة ميندي في مرحلة الطفولة، وشخصية لأحد انواع الحلوى الشهير في إسبانيا والبرتغال، والتي تجمل ألوان الشيكولاتة، وهو ما اعتبر إهانة عنصرية بسبب بشرة ميندي السوداء.

وأطلق سيلفا التغريدة في تمام الساعة 12:44 دقيقة بتوقيت الأراضي البريطانية، وقام بحذفها في تمام الساعة 13:30 قبل أن يطلق تغريدة جديدة معبرًا عن إحباطه من ردود الفعل السلبية قائلًا: "لا يمكنني حتى أن أمزح مع زميلي في هذه الأيام؟".

ويعد سيلفا وميندي صديقان مقربان، ولعبا سويًا في فريق موناكو الفرنسي، قبل أن ينتقلا معًا إلى صفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2017، وقام ميندي بالرد مازحًا على تغريدة سيلفا، وهو ما يشير إلى عدم أخذه للأمر كإساءة.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أوامر حمراء.. سر غياب نجم سموحة الأبرز عن مواجهة الأهلي اليوم

خالد الصاوي يرقص على لأ لأ .. شاهد

بشرى لمرضى السكر.. تصنيع أول دواء مصرى لتخفيض نسبته بالدم

رسالة غامضة من نجم الأهلى بعد استبعاده من مواجهة سموحة

تعرف على راتب حسام البدرى الشهرى فى منتخب مصر

بعد الاعتداء على طفلة.. أحمد حلمي يوجه رسالة شكر لهؤلاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا

حادث مروع .. شاب يطلق النار على والده ويرديه قتيلا .. تعرف على السبب

من رانيا يوسف لـ لقاء الخميسي.. شاهد 10 إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة