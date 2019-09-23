شاهد.. مشادة كلامية بين مدير الكرة بالنادي الأهلي ومحمد عباس

نشب خلاف شديد بين سيد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم الأهلي، ومحمد عباس الحكم الرابع الذي يتولى متابعة لقاء النادي الأهلي وسموحة.



واعترض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على قرارات حكم لقاء النادي الأهلي وسموحة غير الصحيحة من وجهة نظر مدير الكرة بالقلعة الحمراء.





ونجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول في مرمى منافسه فريق سموحة بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي باستاد الجيش ببرج العرب في أولى جولات الدوري الممتاز 2019 /2020.

