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رياضة

شاهد.. مشادة كلامية بين مدير الكرة بالنادي الأهلي ومحمد عباس

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:36 م
سيد الحفيظ مدير الكرة
سيد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي
حسن العمدة- حسام الحارتي
نشب خلاف شديد بين سيد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم الأهلي، ومحمد عباس الحكم الرابع الذي يتولى متابعة لقاء النادي الأهلي وسموحة.

واعترض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على قرارات حكم لقاء النادي الأهلي وسموحة غير الصحيحة من وجهة نظر مدير الكرة بالقلعة الحمراء.


ونجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول في مرمى منافسه فريق سموحة بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي باستاد الجيش ببرج العرب في أولى جولات الدوري الممتاز 2019 /2020.

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