سعاد شوقى رئيسا للمركز القومى للسينما خلفا لـ خالد عبد الجليل

قررت وزارة الثقافة تولى الدكتورة سعاد شوقي رئاسة المركز القومي للسينما، لمدة عام من تاريخ صدور القرار، خلفًا للدكتور خالد عبد الجليل الذي يستمر في أداء مهام منصبه رئيسًا للرقابة على المصنفات الفنية.



سعاد شوقي تخرجت في المعهد العالي للسینما بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وحصلت على درجة الماجستیر عام 2001 بدرجة امتياز، وتمت التوصية بطباعة رسالتها التي تحمل عنوان "تطور الرؤیة والأسلوب في سینما یوسف شاهین" وتبادلها مع الهیئات العلمیة، ثم نالت درجة على الدكتوراة بدرجة امتیاز عام 2010 عن رسالة مشكلة البناء الزمني في السرد السینمائي المعاصر مع التوصية بطباعتها وتبادلها مع الهیئات العلمیة.



وأخرجت سعاد شوقي أربعة أفلام قصیرة أثناء فترة الدراسة؛ هي: الحاوي خطف الطبق (فيلم روائي قصير عن قصة للأديب العالمي نجیب محفوظ) - الرسم بالنار (فیلم تسجیلي عن الخزاف نبیل درویش) - انتظار (فیلم روائي قصیر) - أمهات لم یلدن أبدًا (فيلم روائي قصير عن قصة للأديب یوسف جوهر) - في حاجة كده (فیلم روائي قصیر)، كما أخرجت عدة أفلام وثائقية وروائية قصيرة متنوعة وحلقات لمجموعة من البرامج.



وعملت أستاذًا مساعدًا بقسم الإخراج بالمعهد العالي للسینما، ودكتور منتدب بعدد من الجامعات المصرية. كما شاركت في العديد من المهرجانات المصرية والدولية منها التلفزیون والقومي للسینما والإذاعة والتلیفزیون ومیونیخ للأفلام القصیرة (ألمانيا) والأفلام القصیرة بلندن وساو باولو وریو دي جینیرو (البرازیل) ومعهد العالم العربي (باریس) ومهرجان مالمو بالسوید.



نالت الدكتورة سعاد شوقي العديد من الجوائز منها جائزة أفضل فیلم قصیر فیلم (كیف تراني) في مهرجان الإسكندریة الدولي وأفضل فیلم قصیر (كیف تراني) في مسابقة فیلم المرأة في مهرجان مسقط الدولي والجائزة الفضية وغيرها.



واختيرت عضو لجنة تحكیم في المسابقة الرسمیة للأفلام القصیرة والتسجیلیة في العديد من المهرجانات والمسابقات المتخصصة.​