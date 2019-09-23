أحمد موسى: 2 مليون صفحة وهمية لإسقاط مصر على السوشيال ميديا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك فارقا كبيرا بين حرية الرأي والتعبير والتحريض على القتل والعنف وقلب نظام الحكم، موضحا أن مصر تدافع عن حرية الرأي والتعبير.



وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أنه خلال أسبوع واحد تعرضت الدولة المصرية لأكثر من 2000 شائعة، وتم فبركة أكثر من 200 فيديو، موضحا أنه لا يوجد دولة في العالم تقبل كل هذه التحريض عليها لإشاعة الفوضى.



وأشار موسى إلى أن الدولة المصرية تتعرض لمحاولات إسقاط ليل نهار بسبب الصفحات المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنه في فترة بسيطة تم إنشاء 2 مليون صفحة وهمية لمهاجمة الدولة.