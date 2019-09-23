إيتو: كنت أرشح محمد صلاح ومانى لجائزة The Best لكن ميسي يستحقها

أكد صامويل إيتو أسطورة الكرة الكاميرونية والإفريقية، أن أسطورة برشلونة ليونيل ميسي هو الأحق للفوز بجائزة THE BEST، التى تمنح لأفضل لاعب فى العالم لعام 2019 .



وقال إيتو فى تصريحاته لدى وصوله للحفل المقام في مدينة ميلانو: "ميسي يجب أن يفوز، كنت أرشح ماني أو محمد صلاح لكنهم ليسوا ضمن الثلاثة".



ويقام حفل جوائز الأفضل فى العالم على مسرح "لاسكالا" بمدينة "ميلانو" الإيطالية، فى تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.



ويتم اختيار الأفضل حول العالم بناءً على تصويت الصحفيين، المدربين وقائدي المنتخبات الوطنية، مع وجود 25% من القيمة الإجمالية للتصويت مخصصة للجماهير.



