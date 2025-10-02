غلق وتشميع محل تجاري شهير لبيع الخضروات والفاكهة بسوهاج

شهدت منطقة عرب الأطاولة التابعة لمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، واقعة أثارت جدلًا واسعًا بين الأهالي، وذلك عقب غلق محل تجاري شهير متخصص في بيع الخضروات والفاكهة، كان يُعد من أبرز المحلات التي يقصدها المواطنون بشكل يومي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما نفذت لجنة من الجهات المختصة بالوحدة المحلية قرار غلق صادر ضد المحل التجاري المذكور، حيث جاء قرار الغلق على خلفية مخالفات تم رصدها من قبل الجهات الرقابية والصحية.

تمثلت في عدم استيفاء الاشتراطات الصحية والبيئية اللازمة لمزاولة النشاط التجاري، فضلًا عن وجود بعض الملاحظات المرتبطة بعرض السلع وتخزينها بطرق غير مطابقة للمواصفات، مما استدعى التدخل حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المستهلكين.

وقد أثار قرار الغلق حالة من الجدل بين أهالي المنطقة، الذين اعتادوا شراء احتياجاتهم اليومية من المحل الشهير، مؤكدين أنه كان يمثل بالنسبة لهم منفذًا رئيسيًا لتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة، في حين شددت الأجهزة التنفيذية على أن الهدف من القرار ليس الإضرار بالمواطنين، وإنما ضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.