قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية
الخطيب إجازة 7 شهور.. الغندور يكشف مفاجأة عن مستقبل الأهلي بعد الانتخابات
دعاء الشكر لله.. كلمات مأثورة تتقرب بها إلى الله
بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
ليس من صلاحياتك..فيفا يرد على تصريحات ترامب بشأن مونديال 2026
ميلانو تشتعل بتظاهرات مؤيدة لفلسطين.. اقتحام محطة القطارات وإضراب عام يشلّ إيطاليا | صور
أمير قطر وترامب يبحثان خطة جديدة لإنهاء حرب غزة تفتح باب الوساطة الدولية
بيترو يعلن تعليق اتفاقية التجارة الحرة بين كولومبيا وإسرائيل
رئيس كولومبيا يطرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية بعد احتجاز مواطنيه في أسطول الصمود
الداخلية تكشف تفاصيل ضبط مدرس اعتدى على طالب في الهرم
حريق يشل حركة الطيران مؤقتاً في مطار شتوتجارت الألماني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق وتشميع محل تجاري شهير لبيع الخضروات والفاكهة بسوهاج

اثناء غلق المحل الشهير بسوهاج
اثناء غلق المحل الشهير بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت منطقة عرب الأطاولة التابعة لمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، واقعة أثارت جدلًا واسعًا بين الأهالي، وذلك عقب غلق محل تجاري شهير متخصص في بيع الخضروات والفاكهة، كان يُعد من أبرز المحلات التي يقصدها المواطنون بشكل يومي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما نفذت لجنة من الجهات المختصة بالوحدة المحلية قرار غلق صادر ضد المحل التجاري المذكور، حيث جاء قرار الغلق على خلفية مخالفات تم رصدها من قبل الجهات الرقابية والصحية.

تمثلت في عدم استيفاء الاشتراطات الصحية والبيئية اللازمة لمزاولة النشاط التجاري، فضلًا عن وجود بعض الملاحظات المرتبطة بعرض السلع وتخزينها بطرق غير مطابقة للمواصفات، مما استدعى التدخل حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المستهلكين.

وقد أثار قرار الغلق حالة من الجدل بين أهالي المنطقة، الذين اعتادوا شراء احتياجاتهم اليومية من المحل الشهير، مؤكدين أنه كان يمثل بالنسبة لهم منفذًا رئيسيًا لتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة، في حين شددت الأجهزة التنفيذية على أن الهدف من القرار ليس الإضرار بالمواطنين، وإنما ضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج غلق محل محل تجاري غلق محل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. الإثنين أم الخميس للقطاع الخاص؟

حجز وحدات بديلة للإيجار القديم

الشقق البديلة للإيجار القديم.. رابط التقديم للحصول على وحدة

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن وفاة عريس بعد دخوله القاعة بـ 8 دقائق

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

بعد الارتفاع.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأربعاء 1 أكتوبر 2025

بعد الارتفاع.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأربعاء 1 أكتوبر 2025

سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

أرشيفية

اكتشف علاقته بشقيقته.. سائق يجبر شابا على ارتداء ملابس حريمي بالجيزة

ترشيحاتنا

جانب من الزيارة

النائب العام يزور نيابتي شمال وشرق القاهرة الكليتين ويلتقي عددًا من أعضائهما

محكمة

مفاجآت وتبادل اتهامات.. قرارات عاجلة من النيابة مع المتهمين بتجارة الأعضاء البشرية

محكمة

نشرا مقاطع فيديو خادشة.. قرار بشأن بلوجر ونجل عمه بالقاهرة

بالصور

إطلالة مختلفة.. بسمة بوسيل تثير الجدل خلال عرض أزياء أسبوع الموضة في باريس

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

أسما شريف منير تخطف الأنظار بملابس محتشمة وحجاب

أسما شريف منير تخطف الإنظار بملابس محتشمة و الحجاب
أسما شريف منير تخطف الإنظار بملابس محتشمة و الحجاب
أسما شريف منير تخطف الإنظار بملابس محتشمة و الحجاب

تخطى الـ 15 ألف جنيه.. ليلى أحمد زاهر تظهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها

تخطى الـ 15 الف جنيهاً..ليلى احمد زاهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها
تخطى الـ 15 الف جنيهاً..ليلى احمد زاهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها
تخطى الـ 15 الف جنيهاً..ليلى احمد زاهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها

جومانا مراد تخطف الأنظار ببدلة وحقيبة بـ900 ألف جنيه

جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها
جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها
جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها

فيديو

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد