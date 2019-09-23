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أخبار العالم

براين هوك: إيران مسئولة عن الهجوم على منشآت أرامكو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:45 م
براين هوك
براين هوك
قسم الخارجي
أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك أن بلاده واثقة من مسئولية إيران على الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية.

وأضاف هوك لا بد من الرد على الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو، موضحا أن الهجوم كان معقد ويفوق قدرة الحوثيين، وفقا لقناة "العربية".

وشدد هوك على أن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية خطوة تاريخية.

وقال إن واشنطن تسعى لمفاوضات شاملة مع إيران تشمل تطوير الصواريخ ودعم الإرهاب.

وأكد هوك أن إيران واصلت دعم الميليشيات في العراق وسوريا واليمن، موضحا أن طهران تدعم الجماعات الإرهابية في 5 قارات في العالم، مضيفا أن الحرس الثوري الإيراني يصدر الثورة للعراق وسوريا ولبنان.

وكشف هوك عن تزويد إيران لحزب الله بالصورايخ والمال، موضحا أن هناك دورا للحرس الثوري الإيراني في اليمن.

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