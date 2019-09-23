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رياضة

محمد صلاح خارج تشكيل فيفا المثالي لـ الأفضل في 2019

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:06 م
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد رشاد
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن التشكيلة المثالية لعام 2019، فى الحفل السنوى لتوزيع جوائز THE BEST، المقام حاليا على مسرح "لا سكالا" التاريخي بمدينة "ميلانو" الايطالية.

وجاء التشكيل المثالى لعام 2019، كالآتى:
حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: مارسيلو، فان دايك، دى ليخت، سيرجيو راموس

خط الوسط: لوكا موديتش، دى يونج، هازارد

خط الهجوم: ميسي، رونالدو، مبابي

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