حفل The Best.. ميسي يحصد لقب أفضل لاعب في العالم 2019

تُوِّج ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، بجائزة أفضل لاعب في العالم، لعام 2019، المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الحفل الذي أُقيم اليوم الإثنين، في مدينة ميلانو الإيطالية.



وتسلَّم ميسي، الجائزة من السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا.



وتفوَّق ليونيل ميسي نجم برشلونة، على فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، وكريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس..