ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حفل The Best.. ميسي يحصد لقب أفضل لاعب في العالم 2019

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:59 م
ليونيل ميسي، مهاجم
ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة
محمد رشاد
تُوِّج ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، بجائزة أفضل لاعب في العالم، لعام 2019، المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الحفل الذي أُقيم اليوم الإثنين، في مدينة ميلانو الإيطالية.

وتسلَّم ميسي، الجائزة من السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا.

وتفوَّق ليونيل ميسي نجم برشلونة، على فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، وكريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس..

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميسي يفوز بـ جائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا 2019

أول تعليق من ميسي بعد تتويجه بجائزة أفضل مهاجم في العالم

لم أتناول العشاء.. طلب غريب من كريستيانو رونالدو لـ ميسي أثناء قرعة أفضل لاعب

رونالدو يكشف موعد اعتزال ميسي أثناء قرعة دوري أبطال أوروبا 2020

بعد فوزه بجائزة الأفضل بأوروبا .. ليفربول يكرم فان دايك بهذه الطريقة.. صور

ماذا قدم الثلاثي المرشح للفوز بجائزة ذا بيست الموسم الماضي؟

ترشيحاتنا

الحكومة تزف بشرى سارة بشأن إنتاج الغاز الطبيعي

دعاء ما قبل النوم .. لغفران الذنوب والحماية من همزات الشيطان

ملكات الشد والتجاعيد.. هجوم شرس على يسرا وإيناس الدغيدي وجاد شويرى.. أعرف السبب

بـ فستان أبيض قصير.. شاهد نسرين طافش بإطلالة مثيرة

كاتب كويتي ساخرا من النفيسي: لا يوجد إنسان سوي يكره أم كلثوم.. فيديو

عندي جانب آخر فى الكويت.. رضوى الشربيني تثير الجدل.. والجماهير: هو إحنا قصرنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو العينين: محاولات بائسة من الإخوان.. وعمال كليوباترا يردون على الفيديوهات المفبركة بهتافات مؤيدة للسيسي قائد مصر الحديثة

نجمات السينما على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي الليلة.. شاهد

شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا