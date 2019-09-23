ناهد عبد الحميد: العمل هو الدعامة الأساسية لبناء وطن جديد

قالت الدكتورة ناهد عبد الحميد، إن التعليم قضية كبيرة، لا يمكن طرحها في ملتقى واحد، وفي ملتقى اليوم سنكتفي بالحديث عن التعليم الجامعي وهو آخر محطة للتعليم قبل البحث فى سوق العمل، وهى المرحلة التى تعمل على إعداد الطالب لسوق العمل، فالعمل هو الدعامة الأساسية لبناء وطن جديد، وحجر الأساس لأي مشروع، وهو أمن مصر القومي، والمشروع القومي الموازي لجميع المشروعات الكبرى.



وأضافت عبد الحميد أن رؤية رواد التنوير لم تكن وليدة اللحظة، ولكنها كانت متتالية ومتوالية بداية من آيات القرآن (اقرأ)، لافتة إلى أنه بالحديث عن التعليم العالي نتذكر الحاضر الغائب طه حسين، ودوره العظيم في التعليم، نتذكر مشروعه وكتابه الذى يحمل عنوان (الثقافة ومستقبل مصر) والتى تتحدث معظم صفحاته عن التعليم، وباقي صفحاته عن الثقافة .



جاء ذلك منذ قليل خلال ملتقى الهناجر الثقافى الذى يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، تحت عنوان "التعليم والنهوض بالوطن" .



ضيوف الملتقى الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمي رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالى، والدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، ويدير اللقاء الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى .