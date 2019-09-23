ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حلوة وعجبانى.. عمرو أديب يعرض رسالة صوتية للإخواني الهارب هاني صبري ..فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:35 م
عمرو أديب
عمرو أديب
توك شو
عرض الإعلامى عمرو أديب، رسالة صوتية للإخواني الهارب هاني صبري، قال فيها "الفترة دي عايز من الناس فيديوهات مهمة يعملوها كل واحد يمثل كأنه مذيع فى الشارع فى المنطقة اللى حواليك وتصور مع الناس اللى ضد مؤسسات الدولة".

وسخر الإعلامي عمرو أديب من الرسالة الصوتية للإخواني الهارب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، "أنت أنهي واحد فيهم يا هاني حلوة وعجباني".

وأشار إلى أنه لا يوجد أى دليل لدي الإخوان أو مستندات حقيقية تثبت أقوالهم ويستغلون تواجدهم خارج مصر واستغلال المتواجدين داخل الدولة للقيام بمهام تساهم في شحن الجماهير ضد مؤسسات الدولة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الله يخرب بيتك.. والدة الهارب محمد على توجه رسالة مؤثرة له.. فيديو

محمد علي يهدد والده بالضرب بـ الحذاء.. فيديو

أبرز فيديوهات التوك شو.. عمرو أديب: 30 واحد نزلوا ميدان التحرير اتجمعوا دقيقتين والموضوع خلص.. ورسالة صوتية من إخواني تثبت فشل دعوات التظاهر

ميدان التحرير فاضي.. رسالة صوتية من إخواني تثبت فشل دعوات التظاهر.. فيديو

بعد الفشل الذريع.. عمرو أديب يقتحم جروبات الإخوان السرية ويفضح خطتهم للتظاهر

بعد فشلهم على تويتر.. الاخوان يشترون جروبات فيسبوك للهجوم على مصر.. فيديو

ترشيحاتنا

حفل The best.. تعرف على التشكيلة المثالية لـ عام 2019

اخبار الرياضة.. فوز القطبين.. إصابة نجم الأهلي.. خناقة التوأم.. ميسي الأفضل

الكشف عن الجهة الممولة لفيديوهات الهارب محمد علي ووائل غنيم.. تعرف عليها

تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال السيسي فى المعمورة .. شاهد

فيس بوك فضحهم.. تعرف على من يدير صفحة المقاول الهارب محمد علي ..فيديو

نص شكوي مجلس الأهلي لاتحاد الكرة ضد مرتضي منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير.. ليلى علوى تبرز جمالها فى مهرجان الجونة السينمائى ..صور

درة تخطف الأنظار بفستان ساحر فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.. صور

أبو العينين: محاولات بائسة من الإخوان.. وعمال كليوباترا يردون على الفيديوهات المفبركة بهتافات مؤيدة للسيسي قائد مصر الحديثة