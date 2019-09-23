حلوة وعجبانى.. عمرو أديب يعرض رسالة صوتية للإخواني الهارب هاني صبري ..فيديو

عرض الإعلامى عمرو أديب، رسالة صوتية للإخواني الهارب هاني صبري، قال فيها "الفترة دي عايز من الناس فيديوهات مهمة يعملوها كل واحد يمثل كأنه مذيع فى الشارع فى المنطقة اللى حواليك وتصور مع الناس اللى ضد مؤسسات الدولة".





وسخر الإعلامي عمرو أديب من الرسالة الصوتية للإخواني الهارب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، "أنت أنهي واحد فيهم يا هاني حلوة وعجباني".



