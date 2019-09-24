موجز السوشيال ميديا.. بـ فستان مثير.. منى زكي تشعل مواقع التواصل.. ومنة فضالي بإطلالة جريئة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصه بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
بـ إطلالة جريئة .. الجمهور يتغزل فى منة فضالي .. شاهد
مصطفى خاطر يتقمص شخصية هتلر من مسرح مصر .. شاهد
شاهد.. أفضل تصدي في مبارة ليفربول وتشيلسي
إطلالة جذابة ... سارة نخلة تشعل السوشيال ميديا ... شاهد
بعد مصالحته معها .. محمد رمضان بصحبة بشرى من مهرجان الجونة .. شاهد
بفستان مثير.. منى زكى وهدى المفتي يشعلان السوشيال ميديا.. شاهد
شاهد.. صورة رومانسية تجمع كندة علوش وعمرو يوسف
بـ إطلالة جريئة .. الجمهور يتغزل فى منة فضالي .. شاهد
مصطفى خاطر يتقمص شخصية هتلر من مسرح مصر .. شاهد
شاهد.. أفضل تصدي في مبارة ليفربول وتشيلسي
إطلالة جذابة ... سارة نخلة تشعل السوشيال ميديا ... شاهد
بعد مصالحته معها .. محمد رمضان بصحبة بشرى من مهرجان الجونة .. شاهد
بفستان مثير.. منى زكى وهدى المفتي يشعلان السوشيال ميديا.. شاهد
شاهد.. صورة رومانسية تجمع كندة علوش وعمرو يوسف