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فن

عرض الفيلم المغربي آدم بمهرجان الجونة السينمائي

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:18 ص
عرض الفيلم المغربي
عرض الفيلم المغربي آدم بمهرجان الجونة السينمائي
سعيد فراج
عرف عرض الفيلم المغربي ''أدم'' لمخرجته مريم التوزاني نجاحا كبيرا بمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، حيث اكتظت قاعة العرض بحضور جماهيري كبير تجاوز 1300 متفرج، من بينهم ألمع نجوم السينما العربية كالفنانة منى زكي، كندة علوش، نسرين طافش، والمخرج مروان حامد، والكاتب والسيناريست تامر حبيب .

واستقبل جمهور المهرجان الفيلم باهتمام شديد، كونه من أهم الأفلام التي عرضت بالمسابقة الرسمية، ومن المنتظر أن يواصل الفيلم عروضه ونجاحاته بالمهرجان يومي 23 و25 من هذا الشهر في انتظار حفل الختام .

ويعتبر عرض فيلم أدم بمهرجان الجونة السينمائي الدولي أول عرض ببلد عربي، حيث سبق للفيلم المشاركة بالعديد من المهرجانات الدولية، واستطاع أن يحقق جوائز هامة آخرها بمهرجان كازخستان السينمائي ALMATY FILM FESTIVAL الذي حصلت فيه مريم التوزاني على جائزة أفضل مخرجة من بين عديد المخرجين العالميين .

ويتناول الفيلم قضيّة الأمهات العازِبات في المغرب كما يتطرّقُ لوضعِ المرأة بشكلٍ عام. تتحدث قصّة الفيلم عن الشابة سامية (نسرين الراضي) التي دخلت في علاقة جنسية خارِج نطاق الزواج نجمَ عنها حملٌ سبّب لها الكثير من المشاكل معَ أسرتها الصغيرة فتُقرر مغادرة المنزل والبحث عن عملٍ وهي حامل في أحد الأحياء الشعبية في مدينة الدار البيضاء.
عرض الفيلم المغربي آدم بمهرجان الجونة السينمائي
عرض الفيلم المغربي آدم بمهرجان الجونة السينمائي
عرض الفيلم المغربي آدم بمهرجان الجونة السينمائي
عرض الفيلم المغربي آدم بمهرجان الجونة السينمائي
عرض الفيلم المغربي آدم بمهرجان الجونة السينمائي
عرض الفيلم المغربي آدم بمهرجان الجونة السينمائي

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