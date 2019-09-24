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رياضة

شاهد.. صدمة لجماهير الأهلي بسبب مباراة سموحة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:43 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابو عليم
كشفت الأشعة التي تعرض لها مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة بكسر في عظمة الوجه، خلال مباراة سموحة,

وقالت مصادر خاصة إن مروان محسن سيجري جراحة غدًا، ومن المنتظر ان يغيب لمدة 5 أسابيع على الأقل عن صفوف الفريق الأحمر .

واشتكى مروان محسن من إصابة في شوط المباراة الأول وتم استبداله بجونيور أجايي، وفور خروجه توجه إلى القاهرة لإجراء أشعة.

وفاز الأهلي على سموحة 1-0 سجله رمضان صبحي، في المباراة التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة من بطولة الدوري الممتاز.

شاهد.. صدمة لجماهير الأهلي بسبب مباراة سموحة
شاهد.. صدمة لجماهير الأهلي بسبب مباراة سموحة

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