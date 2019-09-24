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توك شو

عليكم واجب دينى.. تسريب صوتى للإخوانى الهارب هانى صبرى يحرض فيه ضد الدولة.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 01:03 ص
تسريب صوتى للإخوانى
تسريب صوتى للإخوانى هانى صبري
توك شو
عرض الإعلامى عمرو أديب، رسالة صوتية للإخوانى الهارب هانى صبرى يدعو جماعة الإخوان للنزول للشارع وتصوير فيديوهات مع المصريين وتحريضهم ضد الدولة.

وقال الإخوانى الهارب، فى الرسالة الصوتية، :"الثورة شغالة وقريب هنفرح ونتعرف على بعضنا معرفة شخصية ونتقابل فى مصر ونحتفل، الفترة دى عاوز من كل الناس فيديوهات مهمة، وهى عبارة عن كل واحد يعمل نفسه مذيع ويمثل دور المذيع فى الشارع، فى المنطقة المحيطة به أو البعيدة عنه، ولو تعرف ناس ضد النظام الغاشم اتواصل معاها.. فالناس اللى رافضين السيسى فى مصر على الأقل أكثر من 85%".

وتابع قائلًا:"التعرض لمضايقات أمنية مستبعد فى ظل عدم وجود الجيش والشرطة، وكل واحد يمثل دور المذيع ويلتقى بالناس والبائعين، أعمل لقاء لمدة دقيقة مع الناس عن حكم السيسى ومدى رضاهم عنه، وهننشر الفيديوهات عشان نكشف للعالم مدى كره المصريين لحكم السيسى، والثورة ناجحة وعليكم واجب دينى مهم، ولو عملت لقاء مع مؤيد للسيسى جادله، وفيه ناس مع النظام ومؤيدين بس إحنا متأكدين إن 85% من الشعب رافض للسيسى".

فيما عقب الإعلامى عمرو أديب، قائلًا أن كلامه متناقض حيث يزعم أنه لا وجود للشرطة والجيش، ثم يقول لو حد يخشى عمل دور المذيع من المنطقة المحيطة به يذهب لمنطقة أخرى كى لا يتم القبض عليه، ساخرًا: "هانى قاعد هناك بياكل الشاورما وبياخد الفلوس.. معركتهم على الفيس بوك".

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